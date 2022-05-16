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مقتل وإصابة 4 بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

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انفجارعبوة ناسفة في الغوطة الشرقية - نقلا عن المرصد السوري
سوريا والأسد

مقتل وإصابة 4 بانفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق

تحليق مكثف للطيران المروحي في أجواء العاصمة وريفها

دبي - العربية نت

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أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عبوتين ناسفتين انفجرتا في بلدة الدير خبية في الغوطة الغربية بريف دمشق، الأولى بسيارة والثانية انفجرت بمحيط السيارة، مما أدى لمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، دون معرفة هويتهم إذا ما كانوا عسكريين أم مدنيين.

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وتشهد العاصمة دمشق وريفها ومناطق الغربية تحليقًا مكثفًا للطيران المروحي التابع للنظام، على خلفية الحادثة التي شهدتها بلدة الدير خبية.

المرصد كان أشار يوم 6 إبريل/نيسان إلى مقتل عقيد بقوات النظام، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته على طريق المتحلق الجنوبي، وينحدر العقيد من قرية عين فيت في الجولان المحتل ويقطن في حي التضامن بدمشق.

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