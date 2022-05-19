سوريا والأسد
سوريا.. تواصل حصار مخيم الركبان ومنع الغذاء والدواء عنه
حواجز قوات النظام والفصائل الإيرانية تمنع وصول سيارات الأغذية والأدوية للمخيم
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن مجموعات إيرانية مسلحة وقوات النظام وروسيا تواصل لليوم 13 على التوالي حصار مخيم الركبان عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن.
وأضاف أن حواجز قوات النظام والفصائل الإيرانية تمنع وصول سيارات الأغذية والأدوية للمخيم، وهو ما أدى إلى "نفاد المواد الغذائية من مراكز البيع وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، فضلًا عن انقطاع الأدوية والمحروقات بشكل شبه كامل".
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وذكر أن هناك 8500 نازح سوري بالمخيم، داعيا المنظمات الإنسانية للعمل على إيصال المساعدات في أقرب وقت.
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