.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوريا.. تواصل حصار مخيم الركبان ومنع الغذاء والدواء عنه

  • الخط
من مخيم الركبان (أرشيفية- فرانس برس)
سوريا والأسد

سوريا.. تواصل حصار مخيم الركبان ومنع الغذاء والدواء عنه

حواجز قوات النظام والفصائل الإيرانية تمنع وصول سيارات الأغذية والأدوية للمخيم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن مجموعات إيرانية مسلحة وقوات النظام وروسيا تواصل لليوم 13 على التوالي حصار مخيم الركبان عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

طالت طائراتها.. هكذا ردّت روسيا على إسرائيل في سوريا العرب والعالم طالت طائراتها.. هكذا ردّت روسيا على إسرائيل في سوريا

وأضاف أن حواجز قوات النظام والفصائل الإيرانية تمنع وصول سيارات الأغذية والأدوية للمخيم، وهو ما أدى إلى "نفاد المواد الغذائية من مراكز البيع وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، فضلًا عن انقطاع الأدوية والمحروقات بشكل شبه كامل".

وذكر أن هناك 8500 نازح سوري بالمخيم، داعيا المنظمات الإنسانية للعمل على إيصال المساعدات في أقرب وقت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جفاف فروع دجلة والفرات يهدد بنزوح العراقيين من قضاء الفهود جفاف فروع دجلة والفرات يهدد بنزوح العراقيين من قضاء الفهود
اكتشف المزيد