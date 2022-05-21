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قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في محيط دمشق.. والدفاع الجوي تتصدى

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قصف إسرائيلي دمشق
قصف سابق على دمشق
سوريا والأسد

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في محيط دمشق.. والدفاع الجوي تتصدى

الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

دبي - قناة العربية

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن انفجارات متتالية هزت دمشق من جراء تصدي دفاعات النظام الجوية لقصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية بمحيط العاصمة السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية، الجمعة، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

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وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، ونقلت عن مراسلها أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق".

ودأبت إسرائيل على قصف أهداف تابعة لإيران وميليشيا حزب الله اللبناني في العمق السوري دون أن تعلن عن تبنيها لتلك الهجمات.

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