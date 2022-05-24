.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هولندا تقبض على رجل متهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا

  • الخط
A police officer walks near an Apple store in central Amsterdam during a hostage incident in the store, in Amsterdam, Netherlands February 22, 2022. REUTERS/Piroschka van de Wouw
عناصر من الشرطة الهولندية (أرشيفية)
سوريا والأسد

هولندا تقبض على رجل متهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا

يشتبه في أن الشاب كان عضواً في ميليشيا "لواء القدس" الموالية للنظام التي أسست في مخيم النيرب قرب حلب والتي تعمل بتعاون وثيق مع الاستخبارات السورية والقوات المسلحة الروسية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قبضت الشرطة الهولندية على رجل يشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا العام 2013 عندما كان عضوا في ميليشيا موالية لبشار الأسد، كما أعلن مكتب المدعي العام، اليوم الثلاثاء.

وأوقف الرجل البالغ من العمر 34 عاماً والذي يعيش في هولندا منذ العام 2020 حيث قدم طلب لجوء، في منزله في كركراده (جنوب)، كما أوضح المكتب في بيان.

وأوضح البيان أن المشتبه به الذي سيمثل أمام قاضي التحقيق في محكمة لاهاي الجمعة "متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". كذلك، يشتبه في انضمامه إلى منظمة هدفها ارتكاب جرائم دولية.

وأشار البيان إلى أن المشتبه به ولد في مخيّم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب حلب، قرب الحدود التركية، مضيفاً أنه لم يتم تحديد جنسيته بعد.

عناصر من ميليشيا "لواء القدس" (أرشيفية)
عناصر من ميليشيا "لواء القدس" (أرشيفية)

كذلك، يشتبه في أنه كان عضواً في ميليشيا "لواء القدس" الموالية للنظام التي أسست في المخيم والتي تعمل بتعاون وثيق مع الاستخبارات السورية والقوات المسلحة الروسية، وفق بيان مكتب المدعي العام.

وأضاف البيان أن الشاب شارك في اعتقال اتسم بالعنف لمواطن سوري تعرض بعد ذلك للتعذيب في سجن تديره مخابرات القوات الجوية السورية.

ولعب "لواء القدس" دورا كبيراً في هجوم القوات السورية على مدينة حلب الشمالية، الذي انتهى في 2016 بالسيطرة على أحياء كانت خاضعة للمعارضة.

الغارات في حلب في 2016 (أرشيفية)
الغارات في حلب في 2016 (أرشيفية)

وهذه عملية التوقيف الأولى في هولندا لمقاتل موال للنظام يشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، على ما أعلن مكتب المدعي العام الهولندي.

إدارة بايدن تجدد سياستها في سوريا ضد الأسد وداعش سوريا سوريا والأسد إدارة بايدن تجدد سياستها في سوريا ضد الأسد وداعش

وأدانت محاكم هولندية من قبل عدداً من السوريين بجرائم حرب لكنهم كانوا أعضاء في المعارضة وجماعات متطرفة في سوريا.

ويجري نظر مثل تلك القضايا في هولندا بموجب مبادئ "الاختصاص القضائي العالمي" التي تتيح الملاحقة القضائية في الخارج لجرائم الحرب المشتبه بها أو الجرائم المحتملة ضد الإنسانية إذا لم تتسن إقامة المحاكمة في البلد الذي يُعتقد أنها ارتُكبت فيه.

وأدانت محكمة في لاهاي طالب لجوء سورياً يدعى أحمد، العام الماضي لارتكاب جرائم حرب بإعدامه جندياً بالجيش السوري في جريمة تم تصويرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا
اكتشف المزيد