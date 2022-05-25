مقتل 3 وإصابة 11 باقتتال عشائري بين فصائل موالية لأنقرة برأس العين

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه على خلفية مقتل عنصر من أحرار الشرقية ينتمي إلى قبيلة العكيدات، ليلة أمس الثلاثاء، في مدينة رأس العين على يد قيادي من عشيرة الموالي ضمن فصيل الحمزات، عمدت قبيلة العكيدات إلى حشد جميع المسلحين الموالين لها في رأس العين (سري كانييه) وريفها بريف الحسكة، وقدّمت كل من عشيرة القرعان والعدوانة دعما عبر المسلحين والأسلحة للعكيدات، ليبدأ المسلحون مع ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء هجوماً عنيفاً على مسلحين من عدة فصائل متواجدة في المدينة من باقي المناطق السورية.

وتمكنت عشيرة العكيدات من السيطرة على عدة أحياء في رأس العين، بالإضافة للسيطرة على مقرات عسكرية وأسلحة لفصائل من خارج رأس العين.

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وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 3 مقاتلين وإصابة 8 آخرين من الفصائل التي هاجمها عناصر العكيدات، كما تمكن الأخير من أسر 8 عناصر من الفصائل، فيما أصيب 3 مدنيين بينهم طفل وسيدة بجروح، وذلك لوقوع الاشتباكات بين الأحياء المدنية وسط حالة من الخوف والذعر، وسط وصول تعزيزات عسكرية للقبيلة إلى المدينة قادمة من الريف.

المرصد السوري أشار أمس إلى أن عناصر من عشيرة الموالي قتلوا عنصرا في الفصائل الموالية لتركيا، في مدينة رأس العين "سري كانييه"، ثأراً لمقتل أحد أفراد العشيرة، قتل خلال اشتباكات سابقة بين الفصائل منتصف نيسان/إبريل الفائت.