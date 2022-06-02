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قائد سوريا الديمقراطية: قلقون من التهديدات التركية الخطيرة في شمال سوريا

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مظلوم عبدي
مظلوم عبدي
سوريا والأسد

قائد سوريا الديمقراطية: قلقون من التهديدات التركية الخطيرة في شمال سوريا

عبدي: "سيكون من شأن أي تصعيد جديد التأثير أيضا على حملتنا ضد تنظيم داعش"

دبي - قناة العربية

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عبّر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، الخميس، عن القلق من التهديدات التركية الجديدة التي اعتبر أنها تشكل "خطرا كبيرا" على شمال سوريا.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: "قلقون من التهديدات التركية الجديدة.. أي هجوم سيؤدي لانقسام السوريين، ويخلق أزمة إنسانية جديدة، وسيؤدي إلى تشريد السكان والنازحين".

وأضاف: "سيكون من شأن أي تصعيد جديد التأثير أيضا على حملتنا ضد تنظيم داعش"، داعيا جميع الأطراف الفاعلة إلى "منع مأساة جديدة ودعم خفض التصعيد".

يشار إلى أن أنقرة شنت 3 عمليات في سوريا منذ عام 2016 ضد الوحدات الكردية، ساعية منذ سنوات إلى إنشاء "منطقة آمنة" بعرض 30 كيلومتراً على طول حدودها الجنوبية، لتفصل تلك المنطقة العازلة تركيا عن الأراضي التي تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه السلطات التركية إرهابياً.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، الاثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا على الحدود مع تركيا بات "ضرورة ملحّة".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردوغان قوله إنه لم يتسن إنشاء منطقة وصفها بأنها "مطهرة من الإرهاب" بعمق 30 كيلومتراً على الحدود السوية مع تركيا، مضيفاً أن "جعل هذه المنطقة آمنة بات ضرورة ملحة".

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وبموجب اتفاق مبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بين أنقرة وموسكو، التزمت روسيا بإبعاد وحدات حماية الشعب الكرديّة 30 كيلومتراً على الأقل عن الحدود، بالتنسيق مع الجيش السوري، وتسيير دوريّات مشتركة مع الجيش التركي.

كما شدد أردوغان، الأحد، على أن أنقرة لا تنتظر "إذناً" من الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا.

وقال أردوغان في تصريح للصحافيين خلال عودته من زيارة إلى أذربيجان: "لا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد".

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