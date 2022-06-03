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التحالف الدولي يؤكد على وجود شراكة "راسخة" مع قسد

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عناصر من قوات قسد المدعومة من قبل التحالف الدولي في دير الزور - ارشيفية
تنظيم داعش

التحالف الدولي يؤكد على وجود شراكة "راسخة" مع قسد

التحالف الدولي ضد داعش يؤكد على وجود شراكة "راسخة" مع قوات سوريا الديمقراطية

دبي - العربية نت

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أكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اليوم الجمعة على وجود شراكة وصفها بأنها "راسخة" مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

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وقال التحالف عبر حسابه على تويتر "سنواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية.. حتى تحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".

وكان التحالف أقام تدريبات عسكرية مشتركة مع "قسد"، استخدمت خلالها الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة في محيط حقل العمر النفطي حيث تتمركز أكبر قاعدة له في سوريا.

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