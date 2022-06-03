تنظيم داعش
التحالف الدولي يؤكد على وجود شراكة "راسخة" مع قسد
التحالف الدولي ضد داعش يؤكد على وجود شراكة "راسخة" مع قوات سوريا الديمقراطية
أكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اليوم الجمعة على وجود شراكة وصفها بأنها "راسخة" مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقال التحالف عبر حسابه على تويتر "سنواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية.. حتى تحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".
مادة اعلانية
وكان التحالف أقام تدريبات عسكرية مشتركة مع "قسد"، استخدمت خلالها الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة في محيط حقل العمر النفطي حيث تتمركز أكبر قاعدة له في سوريا.
اقرأ أيضاً
-
الكرملين: سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كل الأهدافبيسكوف: "أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية المواطنين في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية العرب والعالم
-
زيلينسكي في اليوم الـ100 من الحرب: سيكون النصر لناالأمم المتحدة تعتبر أنه لن ينتصر أي طرف في القتال الدائر بين روسيا وأوكرانيا وتدعو لإنهاء الحرب العرب والعالم
-
صحيفة: بايدن يزور إسرائيل 23 يونيو في إطار جولة شرق أوسطيةقالت الصحيفة إن بايدن سيلتقي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال الزيارة العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية