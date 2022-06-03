المرصد السوري: مقتل عنصرين من سوريا الديمقراطية في اشتباكات شرقي دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بمقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء اشتباكات عنيفة اندلعت مع ما وصفهم بأنهم "مهربون" على معابر التهريب النهرية في ريف دير الزور الشرقي.

وقال المرصد إن الاشتباكات التي استمرت منذ الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، أسفرت أيضا عن مقتل أحد "المهربين" مع وصول تعزيزات عسكرية لقسد إلى المنطقة.

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من ناحية أخرى، ذكر المرصد أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل "الجيش الوطني" وقوات "مجلس منبج العسكري" التابعة لقسد الليلة الماضية.

وأضاف أن الاشتباكات تواصلت لعدة ساعات على محاور البوغاز والكاوكلي بريف منبج، شرقي حلب، بالتزامن مع قصف صاروخي متبادل بين الطرفين.