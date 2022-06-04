إصابة 6 من قوات النظام بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي درعا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن ستة من عناصر قوات من النظام أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إطعام لقواتهم على طريق بجنوب شرقي مدينة درعا.

وأضاف المرصد أن منطقة وقوع الانفجار في طريق النعيمة صوامع الحبوب تشهد استنفارا لعناصر النظام الأمنية وإغلاقا لبعض الطرقات.

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ووفقا للمرصد، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني 238 استهدافا، قال إنها جميعها وقعت بطرق وأساليب مختلفة وتسببت بمقتل 192 شخصا.

وأضاف أن بين القتلى 93 من المدنيين بينهم سيدتان و4 أطفال، إضافة إلى 78 من العسكريين تابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية.