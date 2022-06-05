قصف تركي لمحيط نقطة عسكرية روسية و4 قرى بريف حلب

قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة الواقعة على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي، اليوم الأحد، محيط النقطة الروسية المتواجدة ما بين قريتي الوحشية وأم القرى بريف حلب الشمالي. وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تعرضت 4 قرى بريف حلب، لقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث العلمية الواقعة على أطراف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، دون تسجيل خسائر بشرية.

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غرفة عمليات كلس

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية أن قادة من الجيش التركي والاستخبارات اجتمعوا مع فصائل "الجيش الوطني السوري" في ريف حلب، من أجل تحديد التفاصيل النهائية للعمليات العسكرية المحتملة في شمال سوريا.

وعقد الاجتماع في "غرفة عمليات كلس، بحضور قادة القوات المسلحة التركية والاستخبارات والجيش الوطني السوري".

غارات تركية

فيما استهدفت غارات تركية، خلال اليومين الماضيين أهدافاً تتبع لـ"وحدات حماية الشعب الكردي" في منبج بريف حلب، كما استهدف الجيش التركي ذات المواقع بالمدفعية الثقيلة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل أيام أن العملية العسكرية المحتملة في شمال سوريا، ستستهدف منبج وتل رفعت. فيما تنشر قوات روسية في هاتين المنطقتين، الخاضعتين لسيطرة قسد.

وحتى الآن يسود غموض بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة، وعما إذا كانت تركيا ستنفذ تهديدها بالفعل على أرض الواقع أم لا.