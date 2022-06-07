استهدف مواقع لإيران وحزب الله.. هجوم إسرائيلي على دمشق

أفاد مصدر عسكري، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي جنوب العاصمة دمشق.
وقال إن الهجوم الجوي الإسرائيلي جاء من اتجاه الجولان، واستهدف بعض النقاط جنوب العاصمة.
كما أضاف أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية، فيما اقتصرت الخسائر على الماديات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
في منطقة الكسوة
من جانبه، أعلن مدير المرصد السوري، أن إسرائيل استهدفت بالصواريخ مواقع تابعة لإيران وحزب الله اللبناني، موضحاً أنه يتواجد فيها بطاريات للدفاع الجوي التابع للنظام في منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.
وقال إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام نجحت في إسقاط عدد من تلك الصواريخ، مبيناً أن صاروخين تمكنا على الأقل من الوصول إلى أهدافهما في تلك المواقع.
ودأبت إسرائيل على قصف أهداف تابعة لإيران وميليشيا حزب الله اللبناني في العمق السوري دون أن تعلن عن تبنيها لتلك الهجمات.
ونادراً ما تؤكّد تل أبيب تنفيذ ضربات على الأراضي السورية، لكنها تكرّر على الدوام أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك.
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