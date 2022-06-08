سيناتور جمهوري للعربية: ميليشيا إيران في سوريا ستدفع ثمنا باهظا إذا هاجمت الأميركيين

حذر السيناتور الجمهوري وعضو لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، مايك روندز، في تصريح خاص بالعربية والحدث، من أن الميليشيا التابعة لإيران في سوريا ستدفع ثمناً جهنمياً إذا هاجمت القوات الأميركية.

تصريح راوندز جاء خلال رده على سؤال حول الخطوات التي سيتخذها مجلس الشيوخ لحماية القوات الأميركية في سوريا.

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وقال روندز بالنص: "من المؤكد أن ما سنفعله من حيث مسؤوليتنا داخل مجلس الشيوخ هو التشاور مع وزارة الدفاع للمتابعة والتأكد من تزويدهم بالموارد والتوجيه السياسي اللازم لتوفير حمايتهم. سنستمع إلى توصياتهم، وسنتأكد من أن لديهم الأدوات المتاحة لحماية قواتنا. إضافة إلى ذلك، أصر على أنه أثناء قيامهم بمهمتهم، سنكون واضحين جدًا أنه إذا تعرضوا للأذى، سيدفعون ثمناً جهنمياً".

ودأبت المسيّرات الأميركية على استهداف مواقع الميليشيا التابعة لإيران في سوريا على نحو منتظم لتحييدها.

كما تنفذ الطائرات الإسرائيلية غارات جوية أيضا على مواقع تلك الميليشيا، وخاصة ميليشيا حزب الله اللبناني.

ودعم النظام الإيراني، الرئيس السوري بشار الأسد من خلال مجموعات مسلحة تعتبرها إسرائيل بمثابة مصدر تهديد لأمنها.