سوريا.. مقاتلات روسية تستهدف مواقع داعش

استهدفت مقاتلات روسية اليوم الجمعة مواقع لتنظيم داعش في بادية الحماد عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق بنحو ثماني ضربات جوية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المواقع المستهدفة كان يتحصن بها مقاتلو التنظيم، مشيراً إلى أن عدد الضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات روسية على مواقع التنظيم في مناطق متفرقة من البادية السورية بلغ نحو 166 ضربة منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري.

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وغالباً ما تشنّ روسيا، أبرز داعمي دمشق، غارات على مناطق انتشار داعش في البادية السورية المترامية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق.

خلايا متفرقة

ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن القضاء على داعش في آذار/مارس 2019، لا تزال خلاياه تنفّذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطاً للقوات الكردية وحلفائها وأخرى لقوات النظام السوري.

يذكر أن زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قتل مع أفراد من عائلته خلال عملية معقّدة نفّذتها القوات الخاصة الأميركية في شمال غرب سوريا فبراير الماضي.