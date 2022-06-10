هجمات إسرائيلية تستهدف مواقع جنوب دمشق.. وأضرار مادية

شنت إسرائيل هجمات صاروخية على مواقع جنوب العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة. وأفاد مسؤول عسكري في قوات النظام السوري أن هجوما إسرائيليا استهدف مواقع جنوب العاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.





كما أضاف أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز

من الجولان

إلى ذلك، أوضح أنه "في تمام الساعة 4:20 فجراً طال هجوم جوي إسرائيلي برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان المحتل بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، لكن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطت معظمها، ما أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق قوله.

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يذكر أنه غالبا ما تسهدف هجمات صاروخية مواقع على الأراضي السورية تعود إلى نشاطات عسكرية للميليشيات أو لقوات النظام، وغالبا ما تتهم إسرائيل بتنفيذها.

فيما تمتنع تل أبيب عادة عن التعليق، على الرغم من أن مسؤوليها أكدوا مراراً على مر الحكومات السابقة أنهم لن يدعوا إيران والمجموعات والميليشيات التي تدعما بالتغلغل بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية، بما يشكل خطراً على إسرائيل.

وخلال السنوات الماضية، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 شنت القوات الإسرائيلية مئات الغارات مستهدفة مواقع عسكرية متعددة على الأراضي السورية، قسم كبير منها يعود لحزب الله والميليشيات الإيرانية.