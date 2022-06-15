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موسكو تنتقد عملية تركيا في سوريا: عمل متهور

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Turkish army tanks gather close to the Syrian border on January 21, 2018 at Hassa, in Hatay province. Turkish forces on January 20, 2018, began a major new operation aimed at ousting the Peoples' Protection Units (YPG) Kurdish militia from Afrin, pounding dozens of targets from the sky in air raids and with artillery. Turkey accuses the YPG of being the Syrian offshoot of the Kurdistan Workers' Party (PKK) which has waged a rebellion in the Turkish southeast for more than three decades and is regarded as a terror group by Ankara and its Western allies. BULENT KILIC / AFP
قوات تركية على الحدود السورية (أرشيفية- فرانس برس)

موسكو تنتقد عملية تركيا في سوريا: عمل متهور

دبي- العربية.نت

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على الرغم من تفاهماتهما السابقة على إرساء مناطق آمنة في الشمال السوري، وجهت روسيا اليوم الأربعاء انتقادات قوية إلى خطط تركيا شن عملية عسكرية هناك، معتبرة أنها عمل متهور قد يؤدي إلى تصعيد لا تحمد عقباه.

فقد أكد المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أن بلاده تعتبر العملية التركية عملا غير حكيم لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار.

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جنيف غير مناسبة!

كما أضاف أن موسكو لم تعد تعتبر جنيف مكانا مناسبا للمحادثات بين السوريين، وفق ما نقلت وكالة تاس للأنباء.

تأتي تلك التصريحات فيما يتواجد المبعوث الروسي في عاصمة قازاخستان، نور سلطان، من أجل إجراء محادثات مع تركيا وإيران وحكومة النظام السوري ووفد من المعارضة في وقت لاحق اليوم.

فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أرشيفية)
فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أرشيفية)

دعم الحلفاء

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب قبل أيام عن أمله في الحصول على دعم الحلفاء، في إشارة إلى روسيا والولايات المتحدة اللتين تعارضان تلك العملية. كما شدد على وجوب تفهمهم لمخاوف بلاده الأمنية، على الحدود مع سوريا.

فمنذ نهاية مايو الماضي لوحت أنقرة بتنفيذ عملية عسكرية جديدة في منطقتين شمالي سوريا ضد مقاتلين أكراد تصنفهم "إرهابيين" بينهم وحدات حماية الشعب الكردية.

يذكر أن تركيا نفذت منذ 2016، أربع عمليات رئيسية في سوريا، استهدفت بشكل أساسي الوحدات الكردية، وسيطرت على مئات الكيلومترات من الأراضي، وتركزت تلك العمليات على شريط باتساع 30 كيلومتراً.

وتشمل مناطق الإدارة الذاتية الواقعة تحت "حكم الأكراد" في شمال وشرق سوريا، أجزاء من محافظات الحسكة، الرقة، حلب ودير الزور.

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