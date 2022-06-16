التحالف الدولي: اعتقال قيادي داعشي كبير في سوريا

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن قوات التحالف اعتقلت اليوم الخميس قائدا كبيرا في داعش خلال عملية في سوريا في 16 يونيو حزيران.

وأبلغ متحدث باسم الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، رويترز بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ في الساعات الأولى من اليوم عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في منطقة بشمال سوريا خاضعة لقوات المعارضة، مضيفا أن تلك هي أول عملية من هذا النوع في المنطقة.

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قرب حدود تركيا

وقال يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني السوري "حتى الآن ما زال الوضع غامض".

كما أضاف أن العملية، التي انتهت، تمت قرب قرية الحميرة على بعد بضعة كيلومترات من الحدود التركية، مشيرا إلى أن طائرات هليكوبتر أميركية الصنع من طراز تشينوك وبلاك هوك شاركت فيها.

وأشار إلى إن هذه أول عملية إنزال أميركية بطائرة هليكوبتر في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

اشتباكات أثناء العملية

في حين أفاد مصدر على صلة بقوات المعارضة في المنطقة بأن اشتباكات اندلعت أثناء العملية.

وسبق أن نفذت قوات تقودها الولايات المتحدة عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر وضربات بطائرات مسيرة في مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها قوات كردية موالية للولايات المتحدة وفي غربي إدلب الذي يسيطر عليه متطرفون على صلة بتنظيم القاعدة.

كما نفذت قوات خاصة أميركية عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في فبراير شباط غربي محافظة إدلب في منطقة خاضعة لجماعة هيئة تحرير الشام المتشددة أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.