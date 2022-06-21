بلجيكا أعادت من سوريا 16 طفلًا و6 أمّهات هم أفراد عائلات متطرفين

أعادت بلجيكا من مخيم في شمال شرقي سوريا يخضع لسيطرة الأكراد، 16 طفلًا و6 أمّهات هم أفراد عائلات متطرفين جميعهم بلجيكيون، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع هبطت ليل الاثنين الثلاثاء.

وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس المعلومات التي كشفتها شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية RTBF.

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ويُتوقع أن تعلن النيابة البلجيكية الفيدرالية المزيد من التفاصيل أثناء مؤتمر صحافي يُعقد قبل الظهر في بروكسل.