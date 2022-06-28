الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في سوريا

أعلن مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الحرب منذ مارس آذار 2011، فيما قال إنه أعلى تقدير حتى الآن.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن هذا التحليل سيعطي "إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع".

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الحصيلة شملت أولئك الذين قتلوا نتيجة الحرب، وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة. ولم تشمل الحصيلة القتلى من غير المدنيين.

الأسلحة المتعددة

وأظهر تقرير أممي صدر مع البيان أن السبب الرئيسي في سقوط قتلى من المدنيين كان ما يسمى "بالأسلحة المتعددة" التي شملت اشتباكات وكمائن ومذابح. وشكل هذا السبب 35.1%. أما السبب الثاني فكان استخدام الأسلحة الثقيلة وجاء بنسبة 23.3%.

الثورة ضد الأسد

ونجم الصراع في سوريا عن احتجاجات سلمية على حكم رئيس النظام بشار الأسد في مارس آذار 2011 وتحول إلى صراع طويل الأمد بين أطراف متعددة وتدخلت فيه قوى عالمية.

فيما توقف القتال على أغلب الجبهات منذ سنوات.

لكن العنف والأزمة الإنسانية لا يزالان مستمرين مع استمرار وجود ملايين النازحين على الحدود السورية.