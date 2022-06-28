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الجيش الأميركي يستهدف قياديا كبيرا بجماعة متحالفة مع القاعدة بإدلب

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عناصر من الجيش الأميركي في سوريا
عناصر من الجيش الأميركي في سوريا
القاعدة

الجيش الأميركي يستهدف قياديا كبيرا بجماعة متحالفة مع القاعدة بإدلب

القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا أبو حمزة اليمني بينما كان يتنقل بمفرده في إدلب

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في محافظة إدلب السورية يوم الاثنين استهدفت قياديا بارزا بجماعة متشددة متحالفة مع تنظيم القاعدة.

وقال بيان للجيش الأمريكي إن الضربة استهدفت أبو حمزة اليمني "القيادي البارز" في جماعة حراس الدين المتحالفة مع القاعدة بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية.

وأضاف أن مراجعة أولية لم تشر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

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