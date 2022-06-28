القاعدة
الجيش الأميركي يستهدف قياديا كبيرا بجماعة متحالفة مع القاعدة بإدلب
القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا أبو حمزة اليمني بينما كان يتنقل بمفرده في إدلب
قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في محافظة إدلب السورية يوم الاثنين استهدفت قياديا بارزا بجماعة متشددة متحالفة مع تنظيم القاعدة.
وقال بيان للجيش الأمريكي إن الضربة استهدفت أبو حمزة اليمني "القيادي البارز" في جماعة حراس الدين المتحالفة مع القاعدة بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية.
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وأضاف أن مراجعة أولية لم تشر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
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