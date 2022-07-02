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إعلام سوري: هجوم إسرائيلي بصواريخ استهدف جنوب طرطوس

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قصف إسرائيلي
تعبيرية
سوريا والأسد

إعلام سوري: هجوم إسرائيلي بصواريخ استهدف جنوب طرطوس

الهجوم الصاروخي الإسرائيلي أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين

العربية.نت، وكالات

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أفادت وسائل إعلام سورية، السبت، باستهداف جنوب طرطوس بعدة صواريخ إسرائيلية من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن إسرائيل نفذت ما وصفته بـ"عدوان جوي" بعدة صواريخ استهدفت جنوب طرطوس. وأضافت أن القصف استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس.

وقالت إن القصف الصاروخي الإسرائيلي أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية.

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ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة 6.30 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة، ووقوع بعض الخسائر المدنية".

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