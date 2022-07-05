.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرنسا تعيد 35 طفلاً فرنسياً مع أمهاتهم من شمال شرق سوريا

  • الخط
من مخيم روج، شمال شرق سوريا، (أسوشييتد بربس)
من مخيم روج، شمال شرق سوريا
تنظيم داعش

فرنسا تعيد 35 طفلاً فرنسياً مع أمهاتهم من شمال شرق سوريا

أرسل الأطفال إلى خدمات رعاية الأطفال، وسيخضعون للمراقبة الطبية، فيما تم تسليم الأمهات إلى الجهات القضائية المختصة

باريس - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

قامت فرنسا اليوم الثلاثاء بإعادة 35 طفلاً فرنسياً كانوا في مخيمات شمال شرق سوريا إلى أراضيها، وشملت العملية أيضا إعادة أمهاتهم وعددهن 16 امرأة من نفس المخيمات.

وأرسل الأطفال إلى خدمات رعاية الأطفال، وسيخضعون للمراقبة الطبية، فيما تم تسليم الأمهات إلى الجهات القضائية المختصة.

اختبارات تحليلية على مدار الساعة لضمان جودة المياه المقدمة للحجاج السعودية موسم الحج اختبارات تحليلية على مدار الساعة لضمان جودة المياه المقدمة للحجاج

وشكرت فرنسا بدورها السلطات المحلية في شمال شرق سوريا على التعاون الذي جعل هذه العملية ممكنة.

ومنذ إعلانهم القضاء على "خلافة" تنظيم داعش المتطرف، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين، إلا أن غالبية الدول، خصوصاً الأوروبية، لم تستجب على نطاق واسع.

من مخيم الهول
من مخيم الهول

واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء المتطرفين الفرنسيين.

وتقدر فرنسا وجود نحو 450 من مواطنيها في مخيمات النزوح لدى الأكراد في سوريا.

ودعا محققون تابعون للأمم المتحدة لإعادة آلاف الأطفال من أبناء الإرهابيين إلى بلدان ذويهم كونهم و"على وجه الخصوص" في "وضع خطر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اكتشاف 100 مقبرة جماعية في مدينة ترهونة الليبية اكتشاف 100 مقبرة جماعية في مدينة ترهونة الليبية
اكتشف المزيد