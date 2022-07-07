مسيّرة إسرائيلية تستهدف متعاوناً مع حزب الله شمال القنيطرة

في استمرار لحرب الظل الإسرائيلية الإيرانية من جهة، واستهداف تحركات ميليشيا حزب الله اللبنانية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية، مساء الأربعاء، شخصاً من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما أدى لمقتله على الفور.

فيما كشفت مصادر مطلعة أن المستهدف يعمل في مجال الرصد والاستطلاع لصالح حزب الله في بلدة حضر الحدودية مع الجولان، حيث جرى استهدافه من قِبل المسيّرة الإسرائيلية أثناء تواجده قرب منزله الواقع في منطقة مقلع هادي غرب بلدة حضر.

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مناشير تحذيرية

وسبق للمسيّرات الإسرائيلية أن قامت بإلقاء مناشير ورقية على عدة مواقع في محافظة القنيطرة، حذرت من خلالها قوات النظام والميليشيات الإيرانية من الاقتراب من مناطق وقف إطلاق النار، كما دعت عناصر النظام والأهالي لعدم التعاون مع حزب الله.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الـ17 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد (2022).

"هنغارات سابقة لتربية الحيوانات"

وفي الثاني من يوليو الحالي، دوت عدة انفجارات عنيفة ضمن مناطق في ريف محافظة طرطوس قرب وعند الحدود مع لبنان، ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي طال مواقع في منطقة الحميدية ومحيطها جنوبي طرطوس قرب الحدود، وفق المرصد.

وجرى استهداف "هنغارات سابقة لتربية الحيوانات" في المنطقة من المرجح أن حزب الله اللبناني يستخدمها عسكرياً وتجارياً، ما أدى لأضرار مادية فادحة.

كما تعرض شاب لكسر بالقدم جراء إصابته بشظايا في محيط المواقع المستهدفة، بالإضافة لإصابة امرأة برضوض.

فيما لم تسمع أصوات مضادات الدفاع الجوي التابع للنظام حيث كان الاستهداف مباغتا.