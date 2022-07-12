البنتاغون: مقتل زعيم داعش في سوريا بضربة أميركية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية مقتل زعيم تنظيم "داعش" في سوريا، الثلاثاء، بضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون، اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن، لوكالة فرانس برس إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.

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"ضربة نوعية وقوية"

في السياق صرح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ"العربية/الحدث" أن ماهر العقال قتل مع مرافقه في الغارة الجوية الأميركية.

وقال رامي عبد الرحمن إن "مقتل ماهر العقال ضربة نوعية وقوية لتنظيم داعش".