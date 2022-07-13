تجدد الاغتيالات في درعا.. تطال "عناصر التسويات"

تجددت الاغتيالات التي تطال ضباطا وقادة عسكريين من عناصر وقادة التسويات في درعا، حيث وثق ناشطون اغتيال اثنين من العاملين مع جهاز الأمن العسكري، وهما من أبناء المنطقة انضما إلى تشكيلات تابعة للنظام السوري بعد اتفاق التسوية والمصالحة الذي تم في عام 2018.

فقد قتل المدعو محمود حسين الحبيسي، اليوم الأربعاء، إثر استهدافه بالرصاص المباشر في بلدة محجة بريف درعا الشمالي، وهو أحد عناصر فرع الأمن العسكري منذ عام 2018.

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انتشار دوريات في نوى

كذلك قتل مساء الثلاثاء حسام الشامي بعد استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين في مدينة نوى بريف درعا الغربي، وهو عنصر سابق في فصيل معارض قبل سيطرة النظام على المحافظة في يوليو (تموز) 2018، وعمل بعد اتفاق التسوية على المصالحة لصالح فرع الأمن العسكري في المدينة، وفق تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط".

على إثرها شهدت مدينة نوى (غرب درعا) انتشار دوريات أمنية مشتركة لقوات النظام وعناصر فصائل التسويات تجولت في أحياء المدينة نوى، وأقدموا على تدقيق هويات المارة واعتراض الدراجات النارية غير المرخصة.

انفجار في درعا المحطة

كما وقع انفجار في مدينة درعا المحطة ظهر الثلاثاء، نتيجة تفجير عبوة ناسفة من قبل وحدات الهندسة كان قد زرعها مجهولون بالقرب من مدرسة القصور بحي السبيل، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتعتبر المنطقة التي وقعت فيها الحادثة من أكثر المناطق الأمنية في مدينة درعا وتحوي فروعاً ونقاطاً عسكرية تابعة للنظام السوري.

يذكر أن حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع يناير/كانون الثاني، بلغت 294 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 252 شخصاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ينحدر “الشامي” من العاصمة دمشق، وكان يسكن وعائلته في المدينة قبل انطلاق شرارة الثورة بـ 10 أعوام، وعمل قبل اتفاقية التسوية مع “فرقة أحرار نوى”، وانضم بعدها إلى فرع الأمن العسكري تحت مجموعة يقودها المدعو “عماد الحمداني”.



https://t.co/iWVRnN44Kk#أحرار_حوران — تجمع أحرار حوران - Horan Free (@HoranFreeMedia) July 13, 2022

وهم 124 من المدنيين بينهم سيدتان و5 أطفال، و105 من العسكريين تابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر "التسويات"، و12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا تسويات ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق في تنظيم داعش و7 مجهولي الهوية و3 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.