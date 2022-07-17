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بسبب روسيا.. تأجيل اجتماع لجنة الدستور السورية

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هادي البحرة رئيس وفد المعارضة إلى جنيف لحظة وصوله - 24 أغسطس
هادي البحرة رئيس وفد المعارضة إلى جنيف (أرشيفية)

بسبب روسيا.. تأجيل اجتماع لجنة الدستور السورية

دبي - العربية.نت

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بينما كانت مقررة بعد أيام، أعلن الرئيس المشترك لـ"اللجنة الدستورية السورية" عن وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة هادي البحرة تلقيه رسالة رسمية من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بدرسون يعلمه فيها بتأجيل الجولة التاسعة من الاجتماعات في جنيف.

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وقال البحرة إن تأجيل اجتماعات اللجنة الدستورية أتى بسبب شروط تضعها روسيا.

إلا أنه لم يكشف عن فحوى الشروط التي تريد موسكو تنفيذها مقابل هذا التأجيل.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الجاري.

تقدم ضئيل

وأتت هذه التطورات بعدما انتهت الجولة الثامنة من الاجتماعات الشهر الماضي بتقدم ضئيل بين الأطراف، حيث نوقشت خلال الدورة "الإجراءات القسرية الأحادية الجانب" من منطلق دستوري و"سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية" و"الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها" و"العدالة الانتقالية".

وتحدّثوا أيضاً عن مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد، كما قدم كل منهم تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات أخرى.

15 ممثلاً

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت عن التقدم الطفيف بعد اختتام جولة ثامنة من المحادثات المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد في جنيف الشهر الماضي.

وأنشئت اللجنة الدستورية السورية في أيلول/سبتمبر عام 2019، بهدف إجراء مفاوضات مبدئية إلى إعادة كتابة دستور البلاد التي مزقتها الحروب، ويؤمل منها تمهيد الطريق لعملية سياسية أوسع.

كما يؤدي بيدرسون دور الوسيط في المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

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