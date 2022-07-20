عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل".. سوريا تقطع علاقتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

أعلنت دمشق، الأربعاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"، بعد أسابيع من إقدام أوكرانيا على الخطوة ذاتها، إثر اعتراف الحكومة السورية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، داعمتها الأبرز.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، "قررت الجمهورية العربية السورية قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص".

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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قطع العلاقات مع سوريا في 29 يونيو.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

القرار صدر بعد أن أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأشار رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باشنيك، أن اعتراف سوريا بالجمهوريتين سيساهم في تطوير التبادل بين أسواق جديدة وتسريع إقامة العلاقات في العديد من المجالات.

وأضافت الخارجية الأوكرانية أنه سيتم فرض حظر تجاري وعقوبات على الكيانات الاعتبارية والأفراد في سوريا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنضم فيها دمشق إلى حليفتها روسيا، إذ اعترفت الحكومة السورية في مايو 2018 بمنطقتي أبخازيا واوسيتيا الانفصاليتين في جورجيا الواقعتين تحت النفوذ الروسي.

وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء دمشق، وقدمت لها منذ بداية النزاع في العام 2011 دعماً عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً خصوصاً في مجلس الأمن الدولي حيث منعت مشاريع قرارات عدة تدين النظام السوري.