سوريا.. القوات الروسية تسقط مسيرتين استهدفتا قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ليل الأربعاء-الخميس أن قواتها في سوريا أسقطت الأربعاء طائرتين مسيرتين هاجمتا قاعدة حميميم العسكرية الروسية غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية في سوريا للصحفيين إن الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الجوية أسقط طائرتين دون طيار "أطلقهما المسلحون الموجودون في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية".

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وأضاف أن المسيرتين اقتربتا من قاعدة حميميم من الاتجاه الشمال الشرقي، مؤكداً أنه جرى تدميرهما على مسافة كيلومترين من القاعدة الجوية.

كما أكد أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو خسائر مادية، مضيفاً أن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".

وأشار المتحدث إلى أن "الجماعات المسلحة غير الشرعية المتواجدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب تحاول مراراً تنفيذ هجمات على قاعدة حميميم الجوية بمساعدة طائرات مسيرة".

وشنت روسيا حملة عسكرية في 2015 ساعدت في قلب موازين الحرب الأهلية في سوريا لصالح الرئيس بشار الأسد. وأبقت روسيا على قواعد عسكرية عدة لها في سوريا، منها قاعدة حميميم.