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سوريا.. القوات الروسية تسقط مسيرتين استهدفتا قاعدة حميميم

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A picture taken during a press tour provided by the Russian Armed Forces on September 12, 2017 shows a Russian Kamov helicopter flies near S-300 missile system at the Hmeimim military base in Latakia province, in the northwest of Syria.
قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا (أرشيفية)
سوريا والأسد

سوريا.. القوات الروسية تسقط مسيرتين استهدفتا قاعدة حميميم

المسيرتان اقتربتا من قاعدة حميميم من الاتجاه الشمال الشرقي، وجرى تدميرهما على مسافة كيلومترين من القاعدة الجوية

العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ليل الأربعاء-الخميس أن قواتها في سوريا أسقطت الأربعاء طائرتين مسيرتين هاجمتا قاعدة حميميم العسكرية الروسية غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية في سوريا للصحفيين إن الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الجوية أسقط طائرتين دون طيار "أطلقهما المسلحون الموجودون في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية".

مقاتلة روسية في قاعدة حميميم (أرشيفية)
مقاتلة روسية في قاعدة حميميم (أرشيفية)

وأضاف أن المسيرتين اقتربتا من قاعدة حميميم من الاتجاه الشمال الشرقي، مؤكداً أنه جرى تدميرهما على مسافة كيلومترين من القاعدة الجوية.

كما أكد أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو خسائر مادية، مضيفاً أن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".

عسكريون روس في قاعدة حميميم (أرشيفية)
عسكريون روس في قاعدة حميميم (أرشيفية)
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وأشار المتحدث إلى أن "الجماعات المسلحة غير الشرعية المتواجدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب تحاول مراراً تنفيذ هجمات على قاعدة حميميم الجوية بمساعدة طائرات مسيرة".

وشنت روسيا حملة عسكرية في 2015 ساعدت في قلب موازين الحرب الأهلية في سوريا لصالح الرئيس بشار الأسد. وأبقت روسيا على قواعد عسكرية عدة لها في سوريا، منها قاعدة حميميم.

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