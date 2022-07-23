إنزال جوي للتحالف الدولي في الحسكة.. واعتقال داعشي

أفاد المرصد السوري، بأن قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية نفذت، الجمعة، عملية إنزال جوي في قرية السراجية بريف مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، واعتقلت على إثرها شخصاً بتهمة انتمائه لخلايا تنظيم داعش.

وكان التحالف نفذ في 4 يوليو الجاري، عملية إنزال جوي في بلدة الزر شرقي دير الزور، استهدفت منزلاً يوجد به شخصان، والاثنان متهمان بالعمل مع التنظيم الإرهابي، حيث حاولت قوات التحالف اعتقالهما، إلا أنهما رفضا ذلك وقاوما بالسلاح، الأمر الذي أدى لمقتلهما.

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كما أن أحد القتلى كان معتقلًا منذ نحو 4 أشهر لدى قوات سوريا الديمقراطية، قبل أن يتم إطلاق سراحه في إبريل الماضي، أما الشخص الآخر الذي كان برفقته فوالدته تعمل بتوزيع كفالات مالية على نساء عناصر تنظيم داعش في المنطقة.