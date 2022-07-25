سوريا.. قوات النظام تقصف محيط قاعدة تركية في ريف حلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، رصده قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام السوري على مناطق في ريف حلب الغربي.

وبحسب المرصد، استهدف القصف محيط القاعدة التركية في دير سمعان ومناطق أخرى في أطراف قرية القاطورة، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

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وكان المرصد السوري قد أشار قبل ساعات، إلى أن منطقة "خفض التصعيد" في شمال سوريا تشهد تصعيداً متواصلاً منذ أيام.

وقد تم تسجيل استهدافات برية نفذتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها. وقد رصد المرصد، بعد منتصف الليل وصباح اليوم قصفاً مكثفاً بأكثر من 70 قذيفة صاروخية ومدفعية في ريف حلب الغربي.

من جهتها قصفت بعض الفصائل مواقع لقوات النظام جنوبي إدلب وشمالي اللاذقية.

كما شهد سهل الغاب ومحاور كبانة بجبل الأكراد استهدافات متبادلة بين الطرفين بالقذائف والرشاشات الثقيلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي هذا القصف المتبادل وسط أجواء مشحونة حيث تهدد تركيا منذ أسابيع بشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف القوات الكردية. من جهتها استعانت القوات الكردية بدعم من قوات النظام السوري لردع أي هجوم تركي جديد.