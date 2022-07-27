أنقرة: قد ننفذ العملية العسكرية بشمال سوريا في أي وقت

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن تنفيذ العملية العسكرية لبلاده بشمال سوريا "في أي وقت"، وفقا لتقييم المخاطر الأمنية بالنسبة لأنقرة.

ونقلت قناة "تي آر تي" عن قالن قوله "لن نطلب الإذن من أحد لتنفيذ العملية العسكرية بشمال سوريا.. لسنا مضطرين لإخبار أحد عن موعدها".

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تصريحات مكررة

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، قد أدلى بنفس التصريحات تقريبا الخميس الماضي، قائلا إن تركيا "لا تطلب الإذن مطلقاً" من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا.

وأوضح "يمكننا تبادل أفكار، لكننا لم ولن نطلب مطلقاً إذناً لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب"، منبهاً إلى أن "ذلك يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها بشكل غير متوقع".

تحذير روسي إيراني

وخلال قمة ثلاثية مع إيران وروسيا، الأسبوع الماضي في طهران، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يهدد بشن عملية عسكرية تركية في سوريا منذ مايو (أيار)، إنه يعول على "دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب"، لكن نظيريه حذرا من أن أي عملية في شمال شرقي سوريا ستلحق ضرراً بأطراف مختلفة في المنطقة.

3 عمليات عسكرية في سوريا

يذكر أن تركيا نفذت منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية في سوريا على حدودها الجنوبية، استهدفت فصائل وتنظيمات كردية، كما أطلقت هجوماً مطلع عام 2020 ضد قوات النظام السوري.

فيما تسيطر وحدات حماية الشعب على جزء من شمال سوريا، وهي الفصيل الكردي الرئيس في سوريا، وتعتبره أنقرة فرعاً من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".