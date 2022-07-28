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العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش في منبج

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Workers hold an unidentified body at a mass grave in Raqqa, Syria October 16, 2018. Picture taken October 16, 2018. REUTERS/Aboud Hamam
رفع جثث من مقبرة جماعية تم اكتشافها في 2018 في الرقة (أرشيفية)
تنظيم داعش

العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش في منبج

تم العثور على 29 جثة على الأقل، بينهم امرأة وطفلان، في المقبرة.. وبعض الضحايا كانوا مكبّلي الأيادي

العربية.نت

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أعلنت السلطات المحلية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، اليوم الخميس، العثور على مقبرة جماعية في شمال سوريا تضم عشرات الجثث التي رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون أصحابها قد قتلوا على أيدي تنظيم داعش خلال سيطرته على المنطقة.

وقال مصدر من مجلس منبج المدني الذي يتولى إدارة المدينة الواقعة في محافظة حلب، لوكالة "فرانس برس" رافضاً الكشف عن اسمه، "تم العثور على 29 جثة على الأقل، بينهم امرأة وطفلان، في مقبرة جماعية".

وتقع المقبرة وفق المصدر "قرب فندق في وسط منبج حوّله التنظيم سجناً خلال سيطرته على المدينة" بين عامي 2014 و2016.

مدينة منبج (أرشيفية)
مدينة منبج (أرشيفية)

وتم العثور على المقبرة خلال قيام عمال البلدية، الأربعاء، بأشغال في الصرف الصحي قرب الفندق، وفق بيان عن مجلس منبج العسكري، الذي أفاد أنه لم يتبقَ من الجثث "سوى الهيكل العظمي والملابس" وبعضها كانت "مكبلة الأيدي".

ورجّح المرصد أن تعود الجثث "لأشخاص اختطفهم التنظيم واعتقلهم بعد سيطرته على المدينة".

وسيطر التنظيم على مدينة منبج التي تهدد أنقرة منذ أسابيع بشن هجوم عليها مطلع العام 2014. وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، من طرده من المنطقة بعد معارك عنيفة في صيف 2016، وسلمت إدارة شؤونها لاحقاً إلى مجلس مدني محلي ينبثق عنه مجلس عسكري.

وخلال السنوات الماضية، جرى مراراً العثور على عدد من المقابر الجماعية في مناطق كانت تخضع سابقاً لسيطرة التنظيم المتطرف، أبرزها في مدينة الرقة، معقله السابق في سوريا، وفي محافظة دير الزور.

وسيطر التنظيم على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور منذ صيف العام 2014، قبل أن يتم طرده منها تدريجياً.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في آذار/مارس 2019، هزيمة التنظيم بعد السيطرة على آخر معاقله في بلدة الباغوز بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

قتال في الرقة في 2017 بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية
قتال في الرقة في 2017 بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية
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وتكرر منظمات دولية عدة، أبرزها منظمة هيومن رايتس ووتش، دعوتها السلطات الكردية في شمال شرق سوريا والحكومة السورية إلى التحقيق في مصير الآلاف من ضحايا تنظيم داعش، وبينهم ناشطون وصحافيون وعمال إغاثة.

وقدّرت المنظمة في تقرير في شباط/فبراير 2020، نقلاً عن تقارير، أن أكثر من ثمانية آلاف شخص احتجزهم التنظيم في سوريا لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وسبق لمنظمات حقوقية دولية عدة بينها هيومن رايتس ووتش، أن دعت المجتمع الدولي، خصوصاً التحالف الدولي، إلى تقديم المساعدة المالية والتقنية لفرق محلية تعمل على فتح المقابر الجماعية.

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