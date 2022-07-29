.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأمم المتحدة تدعو لتحييد عمل لجنة دستور سوريا عن حرب أوكرانيا

  • الخط
U.N. Special Envoy for Syria Geir Pedersen talks with Ahmad Kuzbari, co-chair for the Syrian Government, and other members ot their delegation after the first meeting of the new Syrian Constitutional Committee at the United Nations in Geneva, Switzerland, October 30, 2019. REUTERS/Denis Balibouse
اجتماع سابق للجنة الدستورية السورية في جنيف في 2019 (أرشيفية)
سوريا والأسد

الأمم المتحدة تدعو لتحييد عمل لجنة دستور سوريا عن حرب أوكرانيا

كان من المقرر عقد الجولة التاسعة من المحادثات هذا الشهر في جنيف إلا أن الجانب السوري أبلغ بيدرسون أن وفده لن يكون مستعداً للمشاركة فيها "إلا بعد تلبية طلبات روسيا"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طلبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ألا تؤثر النزاعات على المحادثات السورية في جنيف التي توقفت قسراً من قبل روسيا التي يبدو أنها تعتبر أن سويسرا لم تعد محايدة منذ الحرب في أوكرانيا.

وكان من المقرر عقد الجولة التاسعة من المحادثات المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد من 25 إلى 29 تموز/يوليو في جنيف، بإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

وقالت المتحدثة باسم بيدرسون، جنيفر فينتون، للصحافيين في جنيف اليوم إن الجانب السوري "أبلغ السيد بيدرسون أن وفده لن يكون مستعداً للمشاركة في الدورة التاسعة إلا بعد.. تلبية طلبات روسيا الاتحادية".

اجتماع سابق للجنة الدستورية السورية في جنيف في 2019 (أرشيفية)
اجتماع سابق للجنة الدستورية السورية في جنيف في 2019 (أرشيفية)

ولم تذكر بالتفصيل ما هي المطالب الروسية. من جهتهم، قال مراقبون إن موسكو اعترضت على مكان الاجتماع، معتبرةً أن سويسرا لم تعد محايدة منذ أن فرضت عقوبات على المسؤولين الروس في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وتُعد سوريا وروسيا حليفتان منذ عقود، لكن العلاقات تعززت بشكل كبير على أثر النزاع السوري وتدخل موسكو العسكري منذ عام 2015 إلى جانب النظام السوري.

وأطلع بيدرسون مجلس الأمن الدولي، الخميس، على الوضع. وأشار إلى أن تأجيل الاجتماع في جنيف "مؤسف ومحبط، وخصوصاً أنه ناجم عن قضايا لا علاقة لها بالملف السوري"، بحسب فينتون.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون
هل تتراجع أنقرة عن عمليتها التي تستهدف "قسد"؟ سوريا خاص هل تتراجع أنقرة عن عمليتها التي تستهدف "قسد"؟

وأضافت أنه "حث جميع الأطراف على وضع جدار حماية يصون العملية السورية من تأثير النزاعات التي تجري في أماكن أخرى من العالم، ويضع مصلحة السوريين في المقام الأول".

وأشارت المتحدثة إلى أنه عند اقتراح إنشاء اللجنة الدستورية في 2018، كان أحد شروطها أن "تعقد اجتماعاتها في جنيف بدون تدخل خارجي".

وفي ختام الجولة الثامنة من المحادثات في مطلع يونيو الماضي، أعلن بيدرسون أن المحادثات لم تُحرز سوى تقدم ضئيل و"ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ليسوا بحاجة للغاز أو النفط الروسي.. كيف يعيش شعب فنلندا؟ ليسوا بحاجة للغاز أو النفط الروسي.. كيف يعيش شعب فنلندا؟
اكتشف المزيد