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بسبب أزمة الخبز.. تصاعد العنف ضد السوريين في لبنان

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A man walks with a bag of subsidised Arabic pitta bread after queuing early on July 27, 2022 outside a bakery in north Lebanon's port city of Tripoli amid a yea very short supply of bread. Lebanon's parliament approved the previous day a $150 million World Bank loan to import wheat, as shortages of subsidised bread intensified in the cash-strapped country, local media reported. In addition to the economic crisis, the east Mediterranean country imports 80 percent of its wheat from war-torn Ukraine, according to a representative of Lebanon's wheat importers. (Photo by Ibrahim CHALHOUB / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS July 27, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 27, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 27, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 27, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 27, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 27, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 26, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 26, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 26, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 26, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 26, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 26, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis July 26, 2022 lebanon - wheat - loans - economy - crisis
رجل يحمل أكياسا من الخبز بعد انتظاهره لفترة طويلة أمام أحد مخابز شمال لبنان هذا الأسبوع
لبنان

بسبب أزمة الخبز.. تصاعد العنف ضد السوريين في لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة أمنية لقمع المشاحنات والاشتباكات في المخابز

بيروت – أسوشيتد برس

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قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن التمييز والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان يشهد تصاعداً في الأسابيع الأخيرة بينما تصارع البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باولا باراتشينا في حديث مع وكالة "أسوشيتد برس": "لقد رأينا توترات بين اللبنانيين والسوريين في المخابز في جميع أنحاء البلاد.. وبعض الحالات شهدت حتى إطلاق للنار واستخدام للعصي ضد اللاجئين".

طوابير انتظار أمام أحد افران خلدة أمس
  • طوابير انتظار أمام أحد افران خلدة أمس
  • طوابير انتظار أمام أحد افران خلدة أمس
  • طوابير انتظار أمام أحد افران خلدة أمس
3 صور
طوابير انتظار أمام أحد افران خلدة أمس
طوابير انتظار أمام أحد افران خلدة أمس
طوابير انتظار أمام أحد افران خلدة أمس
طوابير انتظار أمام أحد افران خلدة أمس
طوابير انتظار أمام أحد افران خلدة أمس
طوابير انتظار أمام أحد افران خلدة أمس

ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي، حيث يعاني حوالي نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. يتصارع الناس أيضاً مع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية والعملة التي انخفضت على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقالت باراتشينا إن بعض المناطق في لبنان أصدرت حظر تجول للاجئين أو طلبت من المخابز إعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين.

ووفقاً لإشعار حصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، صدرت أوامر للمخابز في بعلبك بإعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين للحصول على الخبز العربي المسطح المدعوم.

وأخبر أحد اللاجئين السوريين الوكالة في وقت سابق من هذا الشهر أنه أُجبر على الانتظار عدة ساعات في مخبز لأنهم كانوا يفضلون إعطاء رزم الخبز للبنانيين أولاً.

ازدحام داخل أحد أفران شمال لبنان الأربعاء
ازدحام داخل أحد أفران شمال لبنان الأربعاء
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وفي مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضربت مجموعة من الرجال في حي برج حمود بالقرب من العاصمة صبياً سورياً بالعصي وركلوه على وجهه بالقرب من مخبز. كما دوّت أصوات طلقات نارية في الخلفية.

وأعلنت السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة أمنية لقمع المشاحنات والاشتباكات في المخابز.

من جهتها، دعت المفوضية السلطات اللبنانية إلى "ضمان سيادة القانون وحماية جميع الأشخاص في البلاد"، بينما حثت المجتمع الدولي على زيادة المساعدات للبلاد.

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