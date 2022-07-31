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فرنسا.. شاب سوري يعاني مرضاً نفسياً يطعن والده حتى الموت

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(تعبيرية من آيستوك)

فرنسا.. شاب سوري يعاني مرضاً نفسياً يطعن والده حتى الموت

العربية.نت، وكالات

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طعن شاب سوري يبلغ 24 عاماً ويعاني مرضاً نفسياً، والده (57 عاماً) حتى الموت، ليل السبت/الأحد في ميتز شرق فرنسا، وفق مصادر متطابقة.

وقالت محافظة المنطقة لوكالة فرانس برس، إن "شاباً قتل والده بالسلاح الأبيض، في إطارٍ نفسي ثقيل إلى حد ما"، مشيرة إلى "مأساة عائلية".

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من جهتها، أوضحت النيابة المكلفة بالتحقيق أن "جريمة قتل طعناً وقعت الليلة الماضية في ميتز"، موضحة أن "التحقيقات ما زالت جارية".

فيما أشارت مصادر في الشرطة إلى أن الرجل "قتل والده بالسكين" قبل أن "يتمكن أشقاؤه من السيطرة عليه".

واهتم عناصر الإطفاء بالإخوة الخمسة للجاني بسبب إصابتهم بجروح. ووُضع الجاني قيد الاحتجاز لدى الشرطة، علماً أنه يعاني الفصام.

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