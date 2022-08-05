روائي سوري يتحدث عن تجربته القاسية بسجون النظام

في الجزء الأول من سلسلة مع برنامج "روافد"، يتحدث الروائي والناقد السوري، مفيد نجم، عن معتقلات سجون النظام السوري التي قضى فيها نحو 13 عاما قاسى فيها شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
في الحلقة يتحدث عن كتابه "أجنحة في زنزانة" الذي يروي فيه معاناته مع رفاقه من سجناء الرأي وكيف أن إقامته الطويلة في المعتقل بدّلت في علاقاته الاجتماعية وكيف شهد التغيير العمراني، في الأماكن التي يعرفها، بعد خروجه من السجن.
مفيد نجم الذي تشرد بداية من الجولان، عاش أنواعا عدة من الغربات: غربة النزوح وغربة التشرد ثم غربة السجن، قبل أن يتغرّب إلى ألمانيا. في ألمانيا، تعلّم كيف يتحمّل الصعوبات ويحترم العمل والمواعيد. في هذا البلد يشعر بالاستقرار والراحة النفسية، وإن كان يشعر بالغربة فيها.
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