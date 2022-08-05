روسيا تعلن سحق مقاتلين دربتهم أميركا في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها الجوية "سحقت" مجموعة من مقاتلي المعارضة، الذين دربتهم الولايات المتحدة في سوريا في الرابع من أغسطس آب.

وأضاف البيان "في 4 أغسطس قامت المقاتلات الروسية بعد عمليات الاستطلاع الدورية بالقضاء على مجموعة من مسلحي جماعة لواء شهداء القريتين".

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ملاجئ مجهزة في الصحراء

كما أضافت أن هذه المجموعة كانت مختبئة في الملاجئ المجهزة في الصحراء، مشيرة إلى أن مقرها في منطقة التنف شرق البلاد، "ويتم إمدادهم وتدريبهم من قبل مدربين وقوات من عمليات القوات الخاصة التابعة للجيش الأميركي".

"قتل مدنيين"

ولفتت الوزارة إلى أن هؤلاء المسلحين ارتكبوا في منطقة البادية جرائم قتل ضد السكان المدنيين.

وساعدت موسكو حليفها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على قلب دفة الأوضاع التي استمرت أكثر من عشر سنوات لصالحه.