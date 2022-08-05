لتهريب البشر.. شاهد شبكة أنفاق لداعش في الهول بسوريا

بعد إحباط قوى الأمن التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عملية هروب جماعي عبر شاحنة على متنها نحو 39 طفلاً و17 امرأة من عائلات تنظيم داعش، عثرت قوى الأمن داخل مخيم الهول على شبكة خنادق وأنفاق محفورة تحت الأرض.
*قوى الأمن الداخلي تعثر على نفق في* *أخطر مخيم في العالم*— ciwan xalil amuda (@ciwanciwan20) August 3, 2022
*عثرت قوى الامن الداخلي * *على نفق داخل* *مخيم_الهول يستخدمه خلايا* *مرتزقة داعش للتخفي عن انظار القوات* pic.twitter.com/Q036TpMqXx
للتهريب وتنفيذ جرائم
وقالت مصادر أمنية إنَّ هذه الخنادق والأنفاق استخدمت من قبل خلايا نائمة موالية لتنظيم داعش في تهريب البشر وتنفيذ جرائم قتل ومحاولات اغتيال، بحسب ما نقلت "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة.
فيما أظهر فيديو مصور التقط داخل المخيم، كيفية حفر الأنفاق بأدوات بدائية وتغطيتها بألواح معدنية وخشبية للتمويه، وسط مجموعة خيام يقطنها نازحون سوريون ولاجئون عراقيون.
طريقة التواصل
من جانبها، أوضحت مديرة مخيم الهول همرين حسن أن الخلايا النائمة داخل المخيم وخارجه على صلة بشبكات لتهريب البشر، يتم التواصل معها عبر برامج للاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي على أن تكون محافظة إدلب أو مناطق أخرى تقع شمال سوريا خاضعة للنفوذ التركي أول محطة بعد نجاح عملية التهريب من المخيم.
إلى داخل تركيا
بعد ذلك، تتولى الشبكات نفسها نقل من يتم تهريبهم من الهول إلى داخل الأراضي التركية، ومنها إلى مواطنهم الأصلية، وهو أمر يتم غالباً لقاء دفع مبالغ مالية كبيرة.
يُذكر أن قوات سوريا الديمقراطية شنت حملات بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، على مدار الأعوام الماضية، وألقت القبض على عناصر شبكات تهريب البشر، بينهم داعشيات بتهم تشكيل "خلايا إرهابية لتهريب عوائل التنظيم".
تورط نساء
كما نفذت حملات مداهمة بشكل متكرر شملت معظم أقسام المخيم، وتشتبه في تورط نساء مؤيدات للتنظيم يلعبن أدوار الوسيط مع خلايا نائمة للتنظيم تكون خارج المخيم، في عمليات التهريب وتقديم الأموال لتغطي نفقات المهربين، ومد يد العون لعائلات مسلحي التنظيم المتشدّد.
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