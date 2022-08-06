استهداف قاعدة تركية بريف عفرين.. وإصابة 4 جنود

أصيب 7 عناصر حراسة بينهم 4 جنود أتراك بجروح متفاوتة، اليوم السبت، نتيجة استهداف القاعدة التركية في قرية أناب بريف عفرين، بقذائف مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام السوري في ريف حلب، وفق ما أفاد "المرصد السوري".

في المقابل، ردت القوات التركية مع الفصائل الموالية لها، بقصف قرية شوارغة في ناحية شران بريف مدينة عفرين، وقرية كفرانطون شمالي حلب، دون ورود أنباء عن حجم الضرر الذي خلفه القصف.

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إصابة 3 مدنيين بينهم طفلة

ووقعت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة، الجمعة، بين فصيل مسلح مدعوم من تركيا (الجيش الوطني) من جهة، والقوات الكردية والنظام السوري من جهة أخرى، على محور قرية مرعناز بريف حلب الشمالي.

كما أصيب 3 مدنيين بينهم طفلة، نتيجة تجدد القصف المدفعي على مدينة إعزاز بريف حلب.

وسقطت عدة قذائف صاروخية على أطراف مدينة مارع، بالتزامن مع سقوط عدة قذائف مدفعية بالقرب من القاعدة التركية في قرية ثلثانة، مصدر القصف مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام.

كما استهدفت الأخيرة بالرشاشات الثقيلة محيط مدينة إعزاز.

اشتباكات عنيفة

وعلى صعيد متصل، دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين "الجيش الوطني" من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور قرية الغوز وقرب معبر أبو الزندين بريف الباب، تزامنا مع إطلاق القوات التركية قنابل ضوئية في سماء المنطقة.

ورداً على ذلك، قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة الواقعة على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي بأكثر من 15 قذيفة صاروخية ومدفعية محيط قرية الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن حجم الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.