مقتل 3 من عناصر ميليشيات إيران بهجوم لداعش في حمص

نفذ عناصر تنظيم داعش هجوماً مسلحاً، اليوم الثلاثاء، على حاجز للميليشيات التابعة لإيران في محافظة حمص السورية، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر وإصابة 4 آخرين.
وبذلك يرتفع إلى 4 عدد قتلى الميليشيات التابعة لإيران بعمليات لتنظيم داعش في بادية حمص منذ مطلع يوليو/تموز الفائت، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
هجمات سابقة
يذكر أن هجوماً في 20 يوليو، من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من خلايا داعش، أسفر عن مقتل عنصر من ميليشيا "النجباء" العراقية وإصابة عدد آخر بريف حمص الشرقي.
يشار إلى أن الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق تعد أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا.
وتفيد الإحصائيات بوجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.
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