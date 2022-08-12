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سوريا.. قصف إسرائيلي على القنيطرة وإصابة شخصين

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U.N vehicles drive in Quneitra, near the Israeli-occupied Golan Heights, Syria March 26, 2019. REUTERS/Omar Sanadiki
آليات لقوات حفظ السلام الأممية في القنيطرة على مقربة من الجولان المحتل (أرشيفية)
سوريا والأسد

سوريا.. قصف إسرائيلي على القنيطرة وإصابة شخصين

المرصد السوري لحقوق الإنسان: دبابة إسرائيلية أطلقت 3 قذائف عند اقتراب الشخصين من منطقة "فض الاشتباكات" على حدود الجولان

العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية استهدفت بقذائف دبابة عسكرية، اليوم الجمعة، منطقة الحميدية بريف القنيطرة عند الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وبحسب المرصد أدى هذا الاستهداف لإصابة شخصين اثنين لم تعرف هويتهما حتى اللحظة. من جهتها تحدثت وكالة "سانا" الرسمية في سوريا عن "إصابة مدنيين".

جندي إسرائيلي على الحدود في الجولان (أرشيفية)
جندي إسرائيلي على الحدود في الجولان (أرشيفية)

وفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن دبابة إسرائيلية أطلقت 3 قذائف عند اقتراب الشخصين من منطقة "فض الاشتباكات" على حدود الجولان.

وتشكّل المنطقة المستهدفة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مسرحاً لنشاط مجموعات محلية موالية لحزب الله اللبناني المدعوم من طهران. وتشهد المنطقة توترات منذ اندلاع النزاع في العام 2011، إذ تتساقط قذائف أحياناً في الجانب الإسرائيلي الذي يرد.

وكان المرصد السوري أشار في السابع من شهر تموز/يوليو الماضي إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت شخصاً من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، مما تسبب بمقتله على الفور.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الشخص المستهدف كان يعمل في مجال الرصد والاستطلاع لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية في بلدة حضر الحدودية مع الجولان السوري المحتل. وقد جرى استهدافه من قِبل المسيرة الإسرائيلية أثناء تواجده قرب منزله الواقع في منطقة مقلع هادي غرب بلدة حضر.

غارات إسرائيلية فوق دمشق في 2019 (أرشيفية)
غارات إسرائيلية فوق دمشق في 2019 (أرشيفية)
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ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، استهدفت مواقع للجيش السوري والقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، حلفاء النظام السوري.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضرباتها لسوريا لكنها تقول إنها لن تسمح لإيران ببسط نفوذها إلى حدود إسرائيل.

والشهر الماضي، استهدفت إسرائيل مطار دمشق الدولي بغارات على أحد المدارج ما أدى لإغلاقه أسابيع.

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