المرصد: عشرات القذائف التركية تستهدف مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن القواعد العسكرية التركية المنتشرة بأطراف مدينة مارع شمالي حلب، قصفت بعشرات القذائف الصاروخية صباح اليوم، محيط مدينة تل رفعت وعدة قرى بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.

وذكر المرصد أنه ليست هناك معلومات عن حجم الأضرار التي خلفها القصف.

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وقال إن القصف التركي يأتي إثر تعرض القاعدة العسكرية التركية حزوان بريف مدينة الباب إلى استهداف بصاروخ حراري سقط داخل القاعدة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما تعرضت القاعدة العسكرية التركية في قرية تويس بريف مدينة مارع إلى قصف مدفعي، مصدره مناطق سيطرة القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، الثلاثاء الماضي، بأن أربعة أشخاص قتلوا جراء استهداف جوي تركي بطيران مسير في محيط مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

وأوضح أن الهجوم التركي على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا تضمن استهداف مسيّرة تركية لمحيط مشفى "كوفيد" التابع للأمم المتحدة في محيط القامشلي، تبعته ضربة جوية أخرى على المنطقة ذاتها.