باعوا منازل السوريين بالدولار.. انتهاكات أتباع تركيا مستمرة

في استمرار لانتهاكاتهم بحق الأهالي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصائل الجيش الوطني الموالون لتركيا أقدموا على قطع حوالي 300 شجرة زيتون في قرية ميدان أكبس و1500 شجرة رمان عائدة ملكيتها إلى مواطن من أهالي قرية معمل أوشاغي في ناحية راجو بريف عفرين شمال غربي حلب، بغية بيعها كحطب للتدفئة.

كما أضافوا أن عناصر من آخرين من الميليشيا باعوا منزلاً بحي الأشرفية بمبلغ 700 دولار أميركي، ومحل تجاري بمبلغ 3 آلاف دولار أميركي، عائدة ملكيتهما إلى مواطنين مهجرين قسراً.

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انتهاكات أخرى

وفي خضم الحديث عن الانتهاكات بحق أهالي عفرين، فرض فصيل فرقة الحمزة المسيطر على قرية معراته بريف عفرين، إتاوات على الأهالي القاطنين في القرية المخولين بإدارة أملاك أقاربهم المهجرين قسراً، وتوزعت على الشكل التالي: 25% من قيمة موسم الزيتون لأصحاب الوكالات خارج سوريا و50% من قيمة موسم الزيتون لأصحاب الوكالات المتواجدين في مناطق النظام ومناطق الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى إتاوات على أصحاب معاصر الزيتون تقدر بـ 15 بالمئة من قيمة موسم الزيتون.

يشار إلى أن المجالس المحلية المشكلة من قبل تركيا تفرض أيضاً إتاوات سنوية على أصحاب الوكالات ما قيمته 15%من موسم الزيتون و15%على أصحاب المعاصر.