مسيرات انطلقت من مواقع إيرانية.. هجوم على قاعدة أميركية بسوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الإثنين رده على هجوم بطائرات من دون طيار استهدف قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سوريا.

الرد على الهجوم

وقال التحالف، الذي أنشئ لمواجهة داعش، في بيان إن قواته "ردّت على هجوم شنته عدة مركبات جوية بدون طيار في محيط ثكنة التنف" عند حوالى الساعة السادسة صباحاً (الثالثة بتوقيت غرينتش).

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وأضاف أن قواته اعترضت إحدى الطائرات من دون طيار، كما "تم تفجير مركبة جوية أخرى بدون طيار داخل مجمع قوات جيش مغاوير الثورة"، وهو فصيل معارض مدعوم أميركياً وينشط في منطقة التنف.

لا اتهامات لأي جهة

كما أكد أن "لم تنجح المحاولات الأخرى لهجمات المركبات بدون طيار أحادية الاتجاه".

في السياق، أوضح مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن في مقابلة مع العربية أن الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم انطلقت باتجاه التنف من مواقع ميليشيات إيران، لافتا إلى أن التحالف الدولي يعرف جيدا مواقع انطلاق الطائرات المسيرة.

من جهته، دان قائد قوة المهام المشتركة في التحالف اللواء جون برينان، "العمل العدائي". ولم يوجه التحالف اتهامات لأي جهة.

أهمية قاعدة التنف

وقد أحبط التحالف في مرات سابقة هجمات، بينها بطائرات مسيرة، على قاعدة التنف، التي أنشئت في العام 2016، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية والعراقية، وتتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع على طريق بغداد-دمشق.

وبالإضافة إلى قاعدة التنف، تنتشر قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في قواعد عدة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا.