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وزير سوري: مستعدون لعودة لاجئينا من لبنان.. وسنساعدهم

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لاجئة سورية في لبنان - رويترز

وزير سوري: مستعدون لعودة لاجئينا من لبنان.. وسنساعدهم

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير سوري، يوم الاثنين، أن اللاجئين السوريين في لبنان بإمكانهم البدء في العودة إلى الوطن، وأنهم سيحصلون على كل المساعدات الضرورية من السلطات.

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وقال وزير الحكم المحلي، حسين مخلوف، في تصريحاته خلال لقاء في دمشق مع عصام شرف الدين، الوزير اللبناني المنوط بشؤون النازحين، "الأبواب مفتوحة لعودة اللاجئين السوريين"، مبينا أن الحكومة مستعدة لمساعدة العائدين ومنحهم كل ما يحتاجون إليه.

كما أضاف أن ذلك يشمل ملاجئ لمن دمرت منازلهم خلال الصراع، الذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد نصف السكان، الذين كان تعدادهم قبل الحرب 23 مليون نسمة.

15 ألف لاجئ

وكان شرف الدين قال لوكالة "أسوشييتد برس"، الشهر الماضي، إن لبنان يأمل في بدء استقبال 15 ألف لاجئ سوري كل شهر في المستقبل القريب.

في المقابل، تعارض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات حقوقية الإعادة القسرية إلى سوريا وتقول إن هذه الممارسة تهدد اللاجئين العائدين.

يذكر أن هناك أكثر من 5 ملايين سوري لاجئ ، معظمهم في تركيا والأردن ولبنان، والأخير موطن لمليون لاجئ سوري فروا من الحرب في بلادهم منذ اندلاع الصراع في مارس/آذار 2011، ما يجعله واحدا من أعلى البلدان استضافة للاجئين بالعالم.

من مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان - رويترز
من مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان - رويترز

دعوات متكررة

وعاد عدد قليل من اللاجئين السوريين إلى الوطن منذ أن سيطرت قوات الرئيس بشار الأسد على جزء كبير من البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية.

كما تزايدت دعوات اللبنانيين لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان. وخلف التراجع الاقتصادي ثلاثة أرباع اللبنانيين في فقر.

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