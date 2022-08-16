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اليونان تتهم تركيا بإرغام مهاجرين سوريين على عبور حدودها

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FILE - Migrants board an inflatable boat under moonlight as they attempt to enter Greece from Turkey by crossing the Evros river, also known as Maritsa river, near Edirne, Turkey, March 8, 2020. (AP Photo/Felipe Dana, File)
مهاجرون يعبرون نهر إيفروس ليلاً من تركيا إلى اليونان (أرشيفية)
تركيا وأوروبا

اليونان تتهم تركيا بإرغام مهاجرين سوريين على عبور حدودها

تقطعت السبل منذ أيام بمجموعة من 38 مهاجراً في جزيرة على نهر إيفروس الحدودي بين اليونان وتركيا

أثينا – فرانس برس

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اتّهم وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي اليوم الثلاثاء تركيا بإرغام مجموعة من المهاجرين على عبور الحدود مع اليونان، مؤكداً مقتل فتاة سورية تبلغ خمسة أعوام كانت من بينهم.

وأعلنت الشرطة اليونانية مساء الاثنين أنها حددت موقع 38 مهاجراً، معظمهم سوريون، على الحدود اليونانية التركية، تقطعت بهم السبل منذ أيام، بحسب الأمم المتحدة، في جزيرة على نهر إيفروس الحدودي.

وأكد الوزير في بيان أثناء زيارة للمنطقة أنه "تحت تهديد بالعنف، أرغموهم على التوجه نحو اليونان".

حرس الحدود اليوناني يرافق مهاجرين في منطقة نهر ايفروس اليوم
حرس الحدود اليوناني يرافق مهاجرين في منطقة نهر ايفروس اليوم

وأوضح أن 35 سورياً وثلاثة فلسطينيين كانوا قد وصلوا إلى الضفة التركية من النهر، وأرغمتهم السلطات التركية على التوجه إلى الجزيرة.

وأضاف: "بحسب شهادات، قضت طفلة تبلغ خمسة أعوام على الأراضي التركية وهذا الأمر محزن".

كما أشار إلى أن السلطات اليونانية ستطلب مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف "العثور على جثة الطفلة على الجزيرة التركية كي تتمكن عائلتها من دفنها بكرامة".

وقال الوزير إنه عُثر على مجموعة المهاجرين على متن قارب "على مسافة نحو أربع كيلومترات من جزيرة إيفروس التركية". ونُقلت امرأة حامل كانت ضمن المجموعة إلى المستشفى.

قارب مطاطي في نهر ايفروس اليوم حيث تم إنقاذ المهاجرين
قارب مطاطي في نهر ايفروس اليوم حيث تم إنقاذ المهاجرين
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وأفادت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان ووسائل إعلام أن هؤلاء اللاجئين قد يكونون ضحايا عمليات صد غير قانونية بين اليونان وتركيا، وقد تقطعت بهم السبل منذ أيام في جزيرة تقع في نهر إيفروس الذي يشكل الحدود بين البلدين.

والسبت، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى "اتخاذ تدابير عاجلة" لإنقاذهم.

وتواجه اليونان اتهامات من منظمات غير حكومية ووسائل إعلام لمسؤوليتها في الإبعاد القسري وغير القانوني المفترض للمهاجرين عن حدودها البحرية والبرية في بحر إيجه، بحسب شهادات ضحايا نشرتها منظمات غير حكومية ووسائل إعلام. وتنفي الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.

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