19 قتيلا وجريحا بقصف تركي على قاعدة للنظام بريف عين العرب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء مقتل وإصابة 19 شخصاً جراء استهداف جوي من قبل الطيران الحربي التركي على قاعدة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في قرية جارقلي الواقعة عند الحدود مع تركيا بريف عين العرب (كوباني) الغربي، شرقي محافظة حلب.

وبحسب المرصد، تأكّد مقتل 11 شخصاً حتى الآن، ولم يعلم إلى الآن فيما إذا كان القتلى جميعهم من قوات النظام.

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وقد قصف الطيران الحربي التركي أيضاً نقاط أخرى بالمنطقة، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالة خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وكان المرصد السوري رصد بعد ظهر اليوم استهداف جوي تركي لمنطقة تضم نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام في تل جبنة الواقعة بريف مدينة عين العرب، وسط تحليق لطيران حربي في الأجواء التركية.

يذكر أن المنطقة المستهدفة تقع عند الحدود مع تركيا مباشرة.

في سياق متصل، وثق المرصد السوري اليوم مقتل طفل وإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة بينهم طفلان وامرأة، جراء قصف صاروخي مكثف من قبل القوات التركية على مدينة عين العرب وريفها الغربي.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات العنيفة والقصف المكثف والمتبادل غرب عين العرب، بين القوات التركية من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر.

هذا وأعلنت تركيا مقتل أحد جنودها وإصابة 4 آخرين منهم بجراح متفاوتة، جراء هجوم صاروخي نفذته قوات سوريا الديمقراطية على مخفر حدودي داخل الأراضي التركية، بالجهة المقابلة لعين العرب.