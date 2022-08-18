مع التهديدات التركية.. "قسد" تطالب بحظر جوي

على وقع التحشيد العسكري التركي الأخير على الحدود شمال سوريا، دعت الإدارة الذاتية للأكراد، الخميس لفرض حظر جوي على المنطقة.

وقالت الإدارة في بيان نشره المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا الخميس، إنها تدعو الدول الضامنة لإلزام تركيا باتفاقية 2019 التي تتضمن وقف إطلاق النار وإيجاد حل عاجل للأزمة في البلاد.

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كما اتهم البيان تركيا باتباع سياسة "الإبادة" بحق سكان تلك المناطق عبر ارتكاب مجازر بحقهم بشكل يومي، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما جاء.

النظام أيضاً

وأتت هذه التطورات بعدما اتهم إعلام النظام في سوريا الأربعاء، تركيا أيضاً بالتخطيط لشن هجوم جديد.

وأكد أن القوات التركية أطلقت تحذيرات للأهالي في المناطق التركية الحدودية المحاذية لجرابلس بريف حلب لبدء هجماتها.

وذكر أن هناك تحليقاً مكثفا لطيران الاستطلاع وحشدا كبيرا للقوات التركية على معظم المناطق الحدودية التركية المحاذية لريف كل من حلب والحسكة والرقة، تزامنا مع التحذيرات.

نقل لاجئين إلى القلب السوري

يشار إلى أن قسد كانت أعلنت الأربعاء، أن الجيش التركي سينقل عنوة عددا كبيرا من اللاجئين إلى الأراضي السورية خلال الساعات المقبلة، وأنها تدرس مستوى التهديدات ضد مناطقها، وسترد عليها في الوقت المناسب.

كما نفت القوات الكردية كلام النظام السوري، وأكدت أن الجيش التركي لم يشن عملية عسكرية في عفرين، شمال غربي سوريا مساء أمس.

وشنت تركيا عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا منذ 2016، لتفرض سيطرتها على مئات الكيلومترات وتصل قواتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، مستهدفة في المقام الأول فصيل (وحدات حماية الشعب) الكردي والذي تصنفه منظمة إرهابية.