تركيا تقصف ريف الحسكة.. ومقتل عنصرين من "قسد"

قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأصيب 3 آخرون الخميس في قصف تركي بطائرة مسيّرة على ريف الحسكة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت طائرة مسيّرة تركية مواقع في معمل الإسفنج، الذي يبعد نحو 45 كيلومتراً عن الحدود التركية وتتمركز بالقرب منه قوات عسكرية تابعة لـ"قسد".

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كما أشار المرصد إلى وجود قاعدة تتمركز فيها قوات التحالف الدولي في المنطقة أيضاً على طريق الحسكة-تل تمر.

وهذا الاستهداف هو الثاني بالطائرات المسيرة التركية لريف الحسكة خلال 24 ساعة.

رتل عسكري

في سياق متصل، دخل رتل عسكري للقوات التركية من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي إلى النقاط العسكرية المنتشرة في جبل الزاوية، وفق المرصد.

ويتألف الرتل من نحو 30 آلية وناقلات جنود ومدرعات وشاحنات إمداد مختلفة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن في وقت سابق هذا العام أن أنقرة ستشن عملية عسكرية جديدة شمال سوريا لاستكمال "المنطقة الآمنة" التي تسعى إليها هناك.