تركيا تقصف ريف الحسكة.. ومقتل عنصرين من "قسد"

قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأصيب 3 آخرون الخميس في قصف تركي بطائرة مسيّرة على ريف الحسكة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واستهدفت طائرة مسيّرة تركية مواقع في معمل الإسفنج، الذي يبعد نحو 45 كيلومتراً عن الحدود التركية وتتمركز بالقرب منه قوات عسكرية تابعة لـ"قسد".
كما أشار المرصد إلى وجود قاعدة تتمركز فيها قوات التحالف الدولي في المنطقة أيضاً على طريق الحسكة-تل تمر.
وهذا الاستهداف هو الثاني بالطائرات المسيرة التركية لريف الحسكة خلال 24 ساعة.
رتل عسكري
في سياق متصل، دخل رتل عسكري للقوات التركية من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي إلى النقاط العسكرية المنتشرة في جبل الزاوية، وفق المرصد.
ويتألف الرتل من نحو 30 آلية وناقلات جنود ومدرعات وشاحنات إمداد مختلفة.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن في وقت سابق هذا العام أن أنقرة ستشن عملية عسكرية جديدة شمال سوريا لاستكمال "المنطقة الآمنة" التي تسعى إليها هناك.
-
موسكو: لن نستخدم الأسلحة النووية إلا بحال الطوارئعلى وقع التصعيد المتواصل بين موسكو والدول الغربية جراء الصراع مع أوكرانيا والذي دخل شهره السادس، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن ليس من مصلحتها ... العرب والعالم
-
ترمب يهاجم "واشنطن بوست": أخباركم مزيفة كالعادةرد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، قالت فيه إنه كان يبحث بشكل عاجل عن تعزيز فريقه القانوني بعد مداهمة مكتب ... أميركا
-
أغلقت لسنوات.. ماذا يعني تفعيل المحكمة الدستورية بليبيا؟قرّرت الجمعية العامة للمحكمة العليا في ليبيا، الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، المغلقة منذ 7 سنوات، في خطوة من شأنها إنهاء الجدل القائم حول ... المغرب العربي