التحالف الدولي: ندعو جميع الأطراف لوقف التصعيد شمال سوريا

حذر التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الجمعة من تصاعد الأعمال العدائية العسكرية في شمال سوريا، قائلاً إنها تخلق "حالة من الفوضى في منطقة هشة".

ودعا التحالف في بيان إلى وقف فوري للتصعيد من جميع الأطراف في شمال سوريا "وإنهاء الأنشطة التي تعرض المكاسب التي حققها التحالف ضد تنظيم داعش في ميدان المعركة للخطر".

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كما دان هجوم بطائرة مسيرة استهدف الخميس فتيات كن يلعبن الكرة الطائرة ولهن نشاط في أحد البرامج التعليمية التابعة للأمم المتحدة في مدينة الحسكة، لافتاً إلى أن التقارير الأولية تظهر أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 وجرح عدد كبير.

كذلك شدد على أنه يدين "أي هجوم آخر يؤدي إلى مقتل وإصابة مدنيين".

توتر منذ أيام

يذكر أن المنطقة الحدودية مع تركيا تشهد منذ أيام توتراً على خلفية اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وتوسع التصعيد ليطال قوات النظام المنتشرة في نقاط حدودية.

والجمعة قُتل 21 مدنياً بينهم أطفال بشمال سوريا، في قصف مدفعي لقوات النظام وفي ضربة تركية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أما في مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في ريف حلب الشمال الشرقي "طال قصف مدفعي لقوات النظام سوقاً شعبياً"، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن القصف أسفر عن مقتل 17 مدنياً بينهم 6 أطفال، وإصابة 35 آخرين.