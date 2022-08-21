ميليشيات إيران ترفع جاهزيتها وتنصب صواريخ في دير الزور

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن الميليشيات الإيرانية رفعت "الجاهزية القتالية الكاملة لألوية الصواريخ التابعة لها" في مدينة الميادين، استعداداً للرد على "استهداف محتمل"، من قبل القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وبهذا الصدد، نصب "لواء الصواريخ" في ميليشيا "أبو الفضل العباس" صواريخ أرض-أرض إضافية معدّة للإطلاق في محيط مدرسة عبدالمنعم رياض بمدينة الميادين بريف دير الزور.

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كما قامت ميليشيا "فاطميون" الأفغانية بنصب 12 منصة صواريخ فردية بمنطقة الخانات بأطراف مدينة الميادين.

وجهزت ميليشيا "حزب الله" العراقي المتواجدة بمنطقة المزارع في بادية الميادين راجماتها بالصواريخ، استعداداً للرد على أي استهداف لمواقعها.

وكان المرصد السوري قد أشار مساء أمس السبت إلى أن قوات التحالف الدولي ضد داعش أجرت تدريبات عسكرية في أكبر قاعدة لها على الأراضي السورية، حيث أطلقت عدة صواريخ من قاعدتها في حقل العمر النفطي باتجاه بادية أبو خشب ضمن مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور الشرقي.

وجاء ذلك غداة سقوط صاروخ في محيط حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، والذي يضم أكبر قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف في سوريا. وبحسب المرصد، يُرجح أن مصدر الصاروخ مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران غرب الفرات.